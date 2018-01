13-jähriger Bub ist wieder aufgetaucht

Der seit Donnerstagmittag in Plons, Gemeinde Mels, vermisste 13-jährige Knabe wurde um 20:40 Uhr, durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen, in der Nähe seines Wohnortes wohlbehalten angetroffen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen waren an seinem Verschwinden keine weiteren Personen beteiligt. (kaf)