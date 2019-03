1300 Menschen werden von Kreuzfahrtschiff evakuiert

Der Motorschaden der «Viking Sky» ist nach Angaben der Einsatzkräfte grösstenteils behoben. Drei der vier Motoren der «Viking Sky» funktionierten wieder, sagte ein Sprecher am Sonntag. Damit könne das Schiff wieder mit eigener Kraft fahren. Das Schiff soll demnach nun in einen Hafen geschleppt werden.

Der südnorwegische Rettungsdienst twitterte, die Evakuierung erfolge mit äusserster Vorsicht. Laut Reederei Viking Ocean Cruise befanden sich 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord.

