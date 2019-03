1300 Menschen von Kreuzfahrtschiff evakuiert

Vor der Westküste Norwegens ist am Samstag eine spektakuläre Rettungsaktion angelaufen, um rund 1300 Menschen von Bord des Kreuzfahrtschiffes «Viking Sky» aus Seenot zu befreien. Der Dampfer setzte wegen «Motorproblemen bei schlechtem Wetter» einen SOS-Notruf ab, wie das Rettungszentrum in Süd-Norwegen im Onlinedienst Twitter mitteilte. Die Rettungskräfte waren mit Hubschraubern im Einsatz, um die rund 1300 Passagiere sowie die Besatzung in Sicherheit zu bringen.