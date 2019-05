127 Fr. für Stadelhofen-Oerlikon – die SBB-App spielt verrückt

Die SBB bestätigen auf Anfrage, dass derzeit sowohl mit der App als auch Online keine Tickets gekauft werden können. Es handle sich um eine technische Störung. Fachleute würden mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. «Wann die Online-Kanäle wieder funktionieren, können wir noch nicht sagen», heisst es bei den SBB.

Wegen einer technischen Störung können derzeit in der App SBB Mobile und Online keine Tickets gekauft werden. Die Fachleute arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Billette können derzeit nur am Billettautomaten und am Schalter gekauft werden.

— SBB Medienstelle (@sbbnews) May 6, 2019