Prügelattacke auf lesbisches Paar - Verdächtige sind auf Kaution frei

Die Londoner Polizei hatte am Freitag vier Verdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in Gewahrsam genommen. Am Samstag wurde zudem ein 16-Jähriger festgenommen.

Der Angriff hatte sich am Donnerstag vergangener Woche ereignet. Die 28-jährige Melania Geymonat und ihre Freundin Chris waren von einer Jugendgang den Angaben zufolge attackiert und ausgeraubt worden. Die Jugendlichen hätten sie umstellt, vulgär beleidigt und aufgefordert, sich zu küssen, sagte Geymonat dem Sender BBC am Freitag.

Auf ihre Weigerung hin seien sie erst mit Münzen beworfen worden, anschliessend hätten die Verdächtigen auf sie eingeschlagen, sagte die aus Uruguay stammende Geymonat. Ihre Freundin kommt nach Berichten britischer Zeitungen aus den USA.

Nach Polizeiangaben wurden die beiden Frauen mehrmals heftig geschlagen, bevor die mutmasslichen Täter geflohen seien. Die beiden Opfer mussten wegen Gesichtsverletzungen im Spital behandelt werden. Die Polizei sprach von einer «widerwärtigen Attacke». Bilder aus Videoüberwachungskameras würden ausgewertet.