Pensionärin lag 15 Jahre tot in Madrider Wohnung

Nach amtlicher Schätzung lag die Frau bereits seit rund 15 Jahren tot in ihrer Wohnung in Madrid. Dies teilten die Behörden der Hauptstadt am Freitag mit. Eine Nichte der Toten habe die Polizei benachrichtigt, hiess es.

Daraufhin hätten Beamte und Feuerwehrmänner die Wohnungstür aufgebrochen und im Badezimmer die Leiche entdeckt. Die Frau namens Isabel sei den Erkenntnissen zufolge vor rund 15 Jahren im Alter von 78 Jahren gestorben, hiess es von der Polizei.

Zuletzt 2004 lebend gesehen

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Europa Press zufolge erzählten Nachbarn, sie hätten die Rentnerin zuletzt im September 2004 lebend gesehen. Wegen des Geruchs, der aus der Wohnung gekommen sei, habe man in den vergangenen Jahren schon mehrfach die Polizei angerufen, aber nichts sei unternommen worden, hiess es.