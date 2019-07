Wildester Mensch des Internets nach Irrfahrt festgenommen

Der exzentrische IT-Unternehmer ist so etwas wie das Maskottchen des Internets. Er hat Millionen mit Software verdient, Millionen verloren, inszeniert sich als Renegaten gegen alles und jeden, und behauptet, die CIA sei hinter ihm her. Auf Fotos hat er meist eine Kippe, einen Drink oder eine Pumpgun in der Hand. Er unterhält auf Twitter mehr als eine Million Follower mit seinen Eskapaden. In den vergangenen Tagen ist ein weiteres Kapitel in der McAfee-Saga dazugekommen.

Nach einer Irrfahrt durch die Karibik wurden McAfee, seine Frau Janice und vier andere Personen, darunter ein deutscher Staatsbürger, in einem Hafen der Dominikanischen Republik festgenommen. Die Sicherheitskräfte des Landes bestätigten die Festnahme vom Montag der Nachrichtenagentur AP zufolge. Seit Mittwochnacht ist er wieder auf freiem Fuss, wie er auf Twitter verkündete, garniert mit Fotos, auf denen er grinsend dominikanische Polizisten umarmt.

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR — John McAfee (@officialmcafee) July 24, 2019

Am Dienstag hatte die dominikanische Internetplattform Al Momento berichtet, dass der 73-Jährige und seine Frau in einem Hafen in der Nähe der dominikanischen Stadt Puerto Plata an der Atlantikküste festgenommen worden waren. Die Zeitung Puerto Plata Times zeigte ein Video, das die Polizei bei der Durchsuchung der Yacht und bei der Präsentation ihrer Fundstücke zeigt: grosskalibrige Waffen, Munition und bündelweise Bargeld.

Probleme mit der US-Steuerbehörde

Reich wurde McAfee zunächst mit der nach ihm benannten Virenscanner-Software. Er verliess das Unternehmen schon 1994, seinen Namen trägt es bis heute. Einen Grossteil seines Vermögens soll er in der US-Immobilienkrise 2007 wieder verloren haben. Arm dürfte McAfee aber nicht sein. Er setzte früh auf den Erfolg von Kryptowährungen, in der Bitcoin-Szene gilt er als Influencer. Als CEO des McAfee Crypto Teams berät er Unternehmen, die mit Kryptowährungen Erfolg haben wollen.

Es ist eine Szene, in der Schwätzer und habseidene Geschäftsleute an der Gier der Menschen auf hohe Spekulationsgewinne mitverdienen wollen. Vor allem lässt sich McAfee aber für Werbung gut bezahlen: 2018 erzählte er The Verge, dass er für einen einzigen Werbe-Tweet mehr als 100 000 Dollar verlangt.

Im Januar hatte McAfee angekündigt, nach einem erfolglosen Versuch 2016 im kommenden Jahr Präsident werden zu wollen. Seine Kampagne müsse er jedoch von seinem Boot aus führen, da er aktuell wegen seit acht Jahren nicht bezahlter Steuern von der US-Steuerbehörde IRS gesucht werde. Die Posse passt zu McAfees Politik, er bezeichnet sich als Libertären, er inszeniert sich als Freidenker-Genie, der so wenig Staat wie möglich braucht.

Weltweit bekannt wurde McAfee, als er 2012 nach dem Mord an seinem Nachbarn in seinem damaligen Wohnort in Belize von der Polizei befragt werden sollte. McAfee wurde nie als Verdächtiger gesucht, dennoch floh er unter abenteuerlichen Umständen nach Guatemala. Der damalige Präsident von Belize nannte McAfee öffentlich «paranoid, sogar bekloppt». In Haft täuschte er nach eigener Aussage mehrere Herzattacken vor, um nicht ausgeliefert zu werden.

In Guatemala war er festgenommen worden, weil ein Reporter des Magazins Vice ein Foto von McAfee im Netz gepostet hatte, ohne die Geodaten des Bildes zu löschen. Etwas Ähnliches könnte McAfee auch diesmal zum Verhängnis geworden sein.

Wie ein Plakat für einen billigen Actionfilm

Die vergangenen Monate verbrachte er auf seiner Yacht und in verschiedenen Häfen der Karibik wie den Bahamas oder Kuba. Von dort aus meldete er sich immer wieder zu aktuellen Themen der US-Politik – zuletzt am 16. Juli. Vor wenigen Tagen ging dann ein Tweet des 73-Jährigen durchs Internet, der seine Fans ebenso elektrisierte wie jene, die ihn für einen Spinner halten.

The CIA has attempted to collect us. We are at sea now and will report more soon. I will continue to be dark for the next few days. pic.twitter.com/o79zsbxISl — John McAfee (@officialmcafee) July 19, 2019

In der vielgeteilten Fotonachricht behauptete McAfee, der US-Auslandsgeheimdienst CIA habe versucht, ihn «einzusammeln». Er sei aber entkommen und jetzt wieder auf hoher See. Das zugehörige Bild zeigte McAfee und seine Frau Janice schwer bewaffnet auf ihrer Yacht, der Great Mystery. Das Foto erinnerte an Werbeplakate für billige Actionfilme aus den 1980ern. Es passte also perfekt zu John McAfee, dem Trash-König der IT-Szene.

Einige Tage nach Veröffentlichung des Waffen-Fotos schrieb McAfee, dass er hoffe, bald wieder an Land gehen zu können. Wasser und Klimaanlage an Bord seien ausgefallen. Einer der Tweets, die er an diesem Tag absetzte, war jedoch, ob absichtlich oder nicht, mit einer Ortsangabe versehen: Puerto Plata, Dominikanische Republik. Mit dem Waffenbild könnte McAfee den dortigen Behörden einen guten Grund geliefert haben, seine Yacht zu durchsuchen, mit dem Tweet ein paar Tage später einen Hinweis, wo sie ihn finden könnten.