Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten auf Capri

Medienberichten zufolge gaben sich Heidi Klum und Ton Kauliz an diesem Wochenende das Jawort. Eine offizielle Bestätigung gab es für die Trauung nicht. Auf Fotos und Videos war die 46-jährige Fernsehmoderatorin von «Germany's Next Topmodel» in einem weissen Brautkleid zu sehen. Die «Bild»-Zeitung berichtete, am Abend hätten beide auf einer Luxusjacht geheiratet, Kaulitz' Zwillingsbruder Bill habe die Trauungszeremonie abgehalten.