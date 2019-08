Donatella Versace kauft Luxusvilla am Lago Maggiore

Die italienische Modedesignerin Donatella Versace hat die Luxusvilla «La Verbanella» in Meina am Ufer des Lago Maggiore im Norden Italiens gekauft. Das auch als «Villa Mondadori» bekannte Haus verfüge über rund 50 Zimmer, teilte das Immobilienunternehmen Engel & Völkers am Montag mit. Die Villa gehörte seit den 1920er Jahren der Verleger-Familie Mondadori. Der Preis betrug fast fünf Milionen Euro (rund 5,45 Millionen Franken).