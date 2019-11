Der Party-Prinz, der nicht schwitzt

Heikle Liaison zu Epstein

Und im Übrigen: Er habe keinen Sex mit Guiffre gehabt, könne sich nicht an sie erinnern. Er sei an dem Abend nicht in dem Nachtclub gewesen, sondern mit seiner Tochter in einer Pizzeria. Es schmerzt, dem 59-jährigen Prinzen zuzuschauen, wie er sich gegen Anschuldigungen wehrt, die ihm eine Freundschaft mit dem amerikanischen Financier Jeffrey Epstein eingebrockt hat. Epstein sass wegen Anstiftung zu Prostitution im Gefängnis und starb letzten August in New York in der Untersuchungshaft. Er stand erneut unter Verdacht, in zahlreichen Fällen Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Er soll auch Mädchen wie Virginia Guiffre an andere Männer vermittelt haben. In den Untersuchungsakten taucht auch Andrews Name auf. Guiffre strengt ein eigenes Verfahren gegen ihn an.

Im BBC-Interview erklärte sich Andrew am Samstagabend noch und noch, offenbarte intimste Details – und musste dann am Sonntag in der britischen Boulevardpresse lesen, er habe kein Mitgefühl für das Opfer gezeigt, sei ohne Einsicht und Reue.