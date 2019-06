Der Mörder in den Hollywood Hills

Die Geschichte beginnt vor 26 Jahren in Chicago. Der damals 17 Jahre alte Gargiulo soll die ein Jahr ältere Tricia Pacaccio vor deren Wohnung erstochen haben. Der Fall blieb ungeklärt, erst zehn Jahre später konnten Ermittler über einen DNA-Test feststellen, dass das Blut an den Fingernägeln der Ermordeten das von Gargiulo gewesen ist. Der hatte in der Nachbarschaft gewohnt und war ein Freund von Pacaccios Bruder gewesen, lebte zum Zeitpunkt des DNA-Tests jedoch bereits in Los Angeles und soll dort im Jahr 2001 die Studentin, Stripperin und Schauspielerin Ashley Ellerin ermordet haben.

Kutchers Fingerabdrücke an der Tür des Opfers

Das führt zu Kutcher, der damals in der TV-Serie «Die wilden Siebziger!» mitspielte und Ellerin in der Mordnacht zu einer Party anlässlich der Grammy Awards ausführen wollte. «Ich habe an die Tür geklopft, aber keine Antwort erhalten», sagte Kutcher im Zeugenstand: «Ich habe angenommen, dass sie bereits ausgegangen sei. Ich bin zu spät dran gewesen und habe gedacht, dass ich sie verärgert hatte.» Er habe durchs Fenster geguckt und einen dunkelroten Fleck auf dem Boden des Wohnzimmers für verschütteten Wein gehalten: «Als ich am nächsten Tag gehört habe, was passiert ist, bin ich sofort zur Polizei. Meine Fingerabdrücke waren an der Tür, ich war völlig ausser mir.»

Laut Ermittlern ist Ellerin bei der Ankunft von Kutcher bereits tot gewesen, ermordet mit 47 Messerstichen, der Fleck sei Blut gewesen und kein Rotwein. Gargiulo habe seine Opfer jeweils gezielt ausgewählt, er habe sich mit jungen, attraktiven Frauen angefreundet, sie monatelang beobachtet und schliesslich ermordet. Er habe versucht, perfekte Verbrechen zu begehen, so habe er etwa die TV-Sendung «America's Most Wanted» (ein Ableger von «Aktenzeichen XY ... ungelöst») auf mögliche Fehler der Verbrecher analysiert, über das Studium von Kochbüchern den Umgang mit Messern gelernt und absichtlich mit seiner Frau und seinem Kind jeweils in der Nähe der Opfer gewohnt, um nicht verdächtigt zu werden.

Der damals 22 Jahre alten Ellerin habe er sich als hilfsbereiter Nachbar in den Hollywood Hills vorgestellt, der Autoreifen wechselte, Klimaanlagen reparierte und einem über seinen Nebenjob als Türsteher Zugang zu den angesagten Bars auf dem Sunset Boulevard verschaffen konnte. Zeugen berichten, dass er oftmals stundenlang in seinem Auto gesessen und die Wohnung von Ellerin beobachtet habe, zudem sei er ohne Einladung zu Partys gegangen, auf denen auch Ellerin gewesen sei. In der Mordnacht habe er vor der Wohnung gewartet, bis das Opfer aus der Dusche gekommen sei, dann habe er an die Tür geklopft. «Der Rest ist Geschichte», sagt Staatsanwalt Dan Akemon während der Verhandlung: «Sie hat Bekannte stets reingelassen.»

Danach ist Gargiulo ins 30 Kilometer entfernte El Monte im Osten von Los Angeles umgezogen. Er mietete sich in einen Wohnkomplex ein und soll dort im Jahr 2005 die 32 Jahre alte Nachbarin Maria Bruno brutal ermordet haben. Er soll ihr den Hals aufgeschnitten, die Brüste abgetrennt und eine Brustwarze auf ihrem Mund platziert haben. «Er hat die Frauen permanent beobachtet, es war eine Art Hobby für ihn, die perfekte Gelegenheit abzuwarten», sagt Akemon: «Er hat so getan, als wäre er der Kumpel von nebenan mit Job, Frau und Kind. Dabei hat er ein Doppelleben geführt.»