Der glücklichste Mensch der Welt ist tot

2014 nahmen tausende Menschen an der «Ice-Bucket-Challenge» teil. Foto: Keystone

Nur wenige Menschen dürften sich an Frates erinnern. Wer jedoch die vergangenen Jahre nicht hinter dem Mond verbracht hat, der dürfte von der Initiative erfahren oder sogar daran teilgenommen haben, die Frates im Jahr 2014 berühmt gemacht hat: die «Ice-Bucket-Challenge» (zum Bericht). Dabei haben sich Menschen dabei gefilmt, wie sie sich einen mit Eiswasser gefüllten Kübel über den Kopf kippen, drei Freunde nominieren und dann mindestens zehn Dollar an die ALS-Forschung spenden. Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind durch die «Ice Bucket Challenge» etwa 200 Millionen Dollar zusammen gekommen.

«75 Jahre nach den tapferen Worten von Gehrig gibt es noch immer kein Heilmittel», schrieb Frates im Jahr 2014 in einem Essay für die Sport-Nachrichtenseite Bleacher Report. «Das ist nicht akzeptabel.»

Frates, einst Baseball-Star an der Elite-Uni Boston College, erfuhr nach einer Verletzung bei einem Spiel von seiner Krankheit, er wollte wie sein Vorbild Gehrig optimistisch bleiben und lieber nach Lösungen suchen, statt an der Krankheit zu verzweifeln. Er unterhielt sich auf einer Online-Plattform mit Pat Quinn, der ebenfalls an ALS erkrankt war, und der sprach von dieser Aktion, bei der sich Leute mit Eiswasser abschütteten, auf Aufmerksamkeit für einen guten Zweck zu erregen.

«Er hat sich nicht ein einziges Mal über seine Krankheit beschwert.»Statement von Frates Familie

Frates, damals 29 Jahre alt, nominierte in seinem Video am 31. Juli 2014 nicht nur Freunde, sondern prominente Sportler wie den Footballprofi Tom Brady. Die Aktion wurde zu einem Lehrstück, wie sich Inhalte über berühmte Katalysatoren auf sozialen Medien verbreiten können. Mitgemacht haben: Bill Gates, Steven Spielberg, Charlie Sheen. Oder auch der ehemalige US-Präsident George W. Bush, Weltfussballer Lionel Messi, Kermit der Frosch. Helene Fischer, Cem Özdemir, Heidi Klum.

Es war ein Blödsinn, gewiss, und so mancher Promi frönte bei der «Ice Bucket Challenge» dem inneren Narziss – es kam jedoch unglaublich viel Geld zusammen. Die Non-Profit-Organisation A.L.S. Association (ALSA) etwa bekam insgesamt 115 Millionen Dollar. Sie verkündete im Juli 2016, dass sie aufgrund der Spendengelder das Gen NEK1 identifiziert haben und an effizienten Behandlungsmöglichkeiten arbeiten können. «Es ist beispiellos, was Pete angestossen hat», sagt Lucy Brujin, leitende Wissenschaftlerin von ALSA. «Ich fahre um die Welt, und jeder kennt nun die Ice Bucket Challenge und ALS.»