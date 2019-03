Thomas und Thea Gottschalk haben sich getrennt

Wie lange waren die Gottschalks zusammen? Die beiden teilen eine lange Verbindung, aussergewöhnlich lang für Showgeschäft-Dimensionen. 1972 lernten sich die beiden auf dem Münchner Medizinerball kennen, da war Gottschalk bereits Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk. Vier Jahre später heirateten sie. Es ist also das Ende einer Ehe, die mehr als 42 Jahre gehalten hat.

Was war der Grund für die Trennung? Der «Bild» zufolge soll der 68-Jährige Anfang des Jahres eine neue Frau kennengelernt haben. Darüber soll er die 73-jährige Thea Gottschalk informiert haben. Öffentlich äussern möchte er sich nicht. Wer die neue Frau im Leben von Thomas Gottschalk sein soll, ist bislang öffentlich nicht bekannt.

Gab es Vorzeichen? Klar, alles, was sich irgendwie in die Richtung deuten lässt, das Paar habe sich auseinandergelebt, wird nun herangezogen. Freunden, so schreibt die Bild, solle aufgefallen sein, dass sich das Paar in den vergangenen Monaten nur noch selten gesehen habe. Im November hatten die Gottschalks ein schweres Unglück zu verkraften, ihr Haus in Malibu wurde bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien völlig zerstört. Thea Gottschalk konnte sich mit ihren Katzen gerade noch retten, bevor die Feuerwalze sich auf das Grundstück zu bewegte, kam anschliessend bei Freunden unter. Thomas Gottschalk hielt sich zu dieser Zeit in Deutschland auf, moderierte Sendungen und soll erst zwei Wochen später zu ihr geflogen sein.