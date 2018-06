Starkoch Anthony Bourdain ist tot

Der berühmte Fernsehkoch Anthony Bourdain starb im Alter von 61 Jahren. Laut seinem Arbeitgeber, dem US-Sender CNN, beging Bourdain Suizid. «Mit allergrösster Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres Freundes und Kollegen Anthony Bourdain», schrieb der Sender in einer Mitteilung.

Ein Kollege fand ihn am Freitag tot in seinem Hotelzimmer in Frankreich. Dort arbeitete er an seiner CNN-Serie «Parts Unknown», mit der er weltbekannt wurde. In der Sendung besucht Bourdain verschiedene Länder und lernt ihre Esskulturen kennen.

Seine Berühmtheit führte im Herbst 2016 sogar zu einem Treffen mit Barack Obama. Der ehemalige US-Präsident ass mit Bourdain eine vietnamesische Spezialität in einem Strassenrestaurant in der Altstadt von Hanoi.

(mch)