Rolf Knie polarisiert mit Beitrag über «Greta Dummberg»

Maler Rolf Knie bezeichnet Thunberg zweimal als «Dummberg», schreibt, dass sie zum Schulschwänzen animiere und unterstellt der Schwedin, dass sie die Welt retten wolle, ohne eine Schulbildung zu haben. Knie will Greta Thunberg nun einen seiner Pinsel schenken, damit sie damit Blüten rund um den Globus bestäuben könne, wie er sarkastisch schreibt. Der Pinsel werde in die Weltgeschichte eingehen, weil Greta ihn in der Hand hielt, spielt er zuletzt auf den Ruhm der 16-Jährigen an.