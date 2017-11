Prinz Harry und Meghan Markle sind offiziell verlobt

Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle heiraten im Frühjahr 2018. Das gab das britische Königshaus am Montag offiziell in London bekannt. Im September hatte sich die 36-Jährige erstmals öffentlich zu ihrer Beziehung zum jüngeren Sohn von Prinz Charles geäussert.

Prinz Harry sei «entzückt» die Verlobung öffentlich zu machen, heisst es in der Erklärung des Königshauses. Die 36-jährige Markle habe bereits Königin Elizabeth II. getroffen, und auch Markles Eltern hätten den Heiratsplänen zugestimmt, hiess es in der Erklärung weiter. Sie seien «unglaublich glücklich» für das Paar.

Ms. Markle's parents, Mr. Thomas Markle and Doria Ragland have wished the couple 'a lifetime of happiness.' pic.twitter.com/H4kpTgpkYE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

Auch die Queen und ihr Mann Philip, der Herzog von Edinburgh, seien «entzückt» über die Verlobung.

The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted for the couple and wish them every happiness. https://t.co/aAJ23uSbao — The Royal Family (@RoyalFamily) November 27, 2017

Der 33-jährige Harry steht in der britischen Thronfolge an fünfter Stelle. Im November vergangenes Jahres hatte Harry die Beziehung bestätigt, als er sich über die exzessive Berichterstattung über das Paar beklagte. Ende September zeigte er sich in Toronto erstmals mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit.

«Ich bin immer noch dieselbe»

In einem Interview mit dem Magazin «Vanity Fair» sagte die 36-Jährige, sie habe Harry erstmals im Juli vergangenen Jahres in London getroffen. Sie seien bereits sechs Monate heimlich zusammen ausgegangen, bevor die Medien von ihrer Beziehung Wind bekommen hätten. «Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt», schwärmte Markle, die aus der US-Anwaltsserie «Suits» bekannt ist, in dem Interview.

Zugleich habe sie sich durch ihre Beziehung zu einem Prinzen nicht verändert. «Ich bin immer noch dieselbe», beteuerte Markle, die aus Los Angeles stammt. Wenige Wochen später besuchte das Paar Hand in Hand ein Rollstuhl-Tennismatch und bekannte sich damit gemeinsam öffentlich zu seiner Liebe.

(mch/afp/ap)