Prinz Harry und Meghan Markle heiraten im Mai

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle soll im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Die Queen habe dafür ihre Erlaubnis gegeben, hiess es in einer Mitteilung des Kensington-Palasts auf Twitter.

Die Königsfamilie werde die Hochzeit bezahlen, hiess es am Dienstag in London weiter. Erst am Montag hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben. Bei einem BBC-Interview kurz darauf später zeigten sich die beiden überraschend offen: Harry hat demnach seiner Freundin einen Heiratsantrag mit Kniefall gemacht.

The marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take place at St. George's Chapel, Windsor Castle in May 2018. pic.twitter.com/lJdtWnbdpB