Prinz Harry und Meghan Markle erstmals in der Öffentlichkeit

Zum ersten Mal zeigten sich Prinz Harry mit seiner Freundin, der Schauspielerin Meghan Markle, in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Pärchen hielt am Montag in Toronto Händchen, als es zu einer Rollstuhl-Tennisveranstaltung für verwundete Kriegsveteranen ging.

Der erste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit wurde eigentlich schon vor wenigen Tagen an der Eröffnungsfeier der von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games erwartet. Dort sassen beide zwar im Stadion, jedoch mehrere Reihen voneinander entfernt.

Die 36 Jahre alte Markle hatte jüngst in der «Vanity Fair» gesagt, dass die beiden verliebt seien. Der 33-Jährige bestätigte die Beziehung im vergangenen November, als er sich über die exzessive Berichterstattung über das Paar und nicht respektierte Privatsphäre beklagte. (roy/dapd)