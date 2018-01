Brixton galt einst als Problemviertel, machte in den 1980er-Jahren Schlagzeilen mit Rassenkrawallen und wird auch als das Harlem Londons bezeichnet. Am Dienstag bekam Brixton royalen Besuch: Prinz Harry und seine Verlobte, Meghan Markle, liessen sich dort zu einem Radio-Studio fahren. Es ist ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit der Verlobung.

Am Strassenrand warteten unzählige Fans auf das Paar, das im Mai dieses Jahres heiraten wird. Sie erhielten Blumen, Glückwünsche und blickten in freundliche Gesichter.

Im Problemviertel: Harry und Meghan bei ihrem zweiten öffentlichen Auftritt seit der Verlobung. Quelle: Twitter/Meghan Maven

Doch es gab auch Anwohner, die den Sinn des Besuchs hinterfragten. «Das ist doch nur ein Werbegag für die Königsfamilie», sagte ein Mitarbeiter eines Teppichgeschäfts zu «NBC News». «Würden William und seine bessere Hälfte jemals hier herkommen? Ich bezweifle das.» Er glaube, nur weil Meghan Markle afro-amerikanische Wurzeln habe, seien die Royals jetzt in Brixton.

Die Hochzeit interessiere niemanden in dem Quartier, so der Mann weiter. «Denn keiner von denen interessiert sich für uns.» Dem kann ein anderer Bewohner nur beipflichten. Nur selten hätten sich die Royals in den vergangenen Jahren in Brixton gezeigt.

«Harry ist mein Favorit, er ist farbenblind»

Anders sieht es ein Radio-Mitarbeiter. Prinz Harry sei einer, der einen guten Draht zu Jugendlichen habe «und Meghan scheint eine sehr bodenständige Person zu sein».

Eine andere Bewohnerin meint, Meghan reflektiere erstmals das demographische Bild Englands. «Alle Royals sind sehr weiss, aber wenn du dir England anschaust, vor allem London, dann sieht man doch viel mehr Ethnien.» Ein weiterer schliesslich ergänzt: «Ich mag alle Royals, aber Harry ist mein Favorit. Er ist farbenblind und liebt die Menschen.»

Facebook-Account gelöscht

Nach dem Besuch in Brixton wurde bekannt, dass Markle ihre Konten in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram gelöscht hat. Damit folge sie der Tradition des Königshauses, bestätigte der Kensington Palace am Dienstag.

Markle sei dankbar für jeden, der ihr über die vergangenen Jahre hinweg in den sozialen Medien gefolgt sei, hiess es. Sie habe die Accounts aber bereits seit einiger Zeit nicht mehr genutzt. Für Fans der britischen Royals besteht trotzdem kein Grund zur Sorge: Das Königshaus führt eigene Accounts in den sozialen Netzwerken. (roy)