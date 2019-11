Mord an Fritz von Weizsäcker: War es Rache, im Wahn?

Vor spärlichem Publikum stürzte auf einmal ein Mann auf von Weizsäcker zu und stach ihn nieder. Ein 33-jähriger Polizist des Landeskriminalamtes, der zufälligerweise im Publikum sass, versuchte noch dazwischenzugehen, wurde vom Täter aber ebenfalls verletzt, wenn auch nicht lebensgefährlich. Andere Besucher überwältigten den Mann und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Von Weizsäcker verstarb noch im Saal.

Über den Täter wurde am Mittwoch vorerst nur bekannt, dass er ein 57-jähriger Deutscher sei, der zwar in Berlin geboren sei, aber dort nicht gewohnt habe. Er sei kein Patient der Schlosspark-Klinik und zumindest der Berliner Polizei nicht bekannt gewesen. Medien meldeten, der Mann habe in der Nähe von Koblenz gelebt.

Am späteren Nachmittag gab die Berliner Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie nach einer psychiatrischen Untersuchung die Unterbringung des Täters in einer Anstalt beantrage. Der Mann habe offenbar im Zuge einer akuten psychischen Erkrankung gehandelt – aus einer «wohl wahnbedingten allgemeinen Abneigung» gegen die Familie von Weizsäcker. Der 57-Jährige habe angegeben, die Tat geplant zu haben. Im Internet sei er auf den Vortrag gestossen. Der Täter sei am Dienstag mit der Bahn zu der Veranstaltung gefahren. Zuvor habe er noch in Rheinland-Pfalz ein Messer gekauft, um damit die Tat zu begehen.

Der «Spiegel» berichtete mit Hinweis auf Ermittlerkreise, Gregor Sch. habe den Arzt nach eigener Ansicht gezielt getötet, um sich an dessen Familie zu rächen. Richard von Weizsäcker, der Vater des Getöteten, sei beim Chemiekonzern Boehringer Ingelheim in den 60er-Jahren angeblich dafür verantwortlich gewesen, dass tödliche Giftstoffe für den Vietnamkrieg geliefert wurden. Da er den verstorbenen Vater nicht mehr habe treffen können, so gab der Täter den Ermittlern an, habe er sich den Sohn als Opfer ausgesucht.

Tatsächlich produzierte Boehringer Ingelheim in den 60er-Jahren chemische Bestandteile, aus denen amerikanische Firmen das giftige Entlaubungsmittel «Agent Orange» herstellten, welches das US-Militär in Vietnam einsetzte. Richard von Weizsäcker sagte 1991 dem «Spiegel», er habe erst Jahre nach seiner Tätigkeit bei Boehringer «mit grosser Betroffenheit» davon erfahren.