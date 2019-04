Montréal verhängt Notstand wegen Überschwemmungen

In den Provinzen Québec, New Brunswick und Ontario hatten heftige Regenfälle und Wassermassen aus der Schneeschmelze die Flusspegel gefährlich ansteigen lassen. Allein in der Provinz Québec waren rund tausend Soldaten im Einsatz, 3100 Häuser standen nach einer vorläufigen Bilanz unter Wasser. Kanadas Hauptstadt Ottawa hatte bereits am Donnerstag den Notstand erklärt. Weitere Regenfälle sind vorhergesagt.