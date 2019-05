Meghans Mut im Bauch

Herzogin Meghan und Prinz Harry präsentieren ihren Sohn. Video: Reuters

Am Mittwoch also präsentierte sich Meghan Markle mit ihrer Familie im Windsor Castle in einem ärmellosen weissen Kleid und cremefarbenen Pumps, ein Outfit, das ihren Post-partum-Bauch nicht verbarg, sondern betonte. Anders als noch vor fünf Jahren sorgte das jedoch nicht für dumme Fragen, sondern viel Lob für diese Entscheidung Markles, ihrem Körper keine Gewalt anzutun und ihren Bauch einfach Bauch sein zu lassen.

Druck von idiotischen Schönheitsidealen ist das Letzte, was man da braucht.

Und es ist richtig. So verständlich es ist, wenn Frauen sich nach der Geburt ihren alten Körper zurückwünschen, so widerlich ist der mediale Wettlauf, den gewisse Medien inszenieren, welches Model nach der Niederkunft am schnellsten wieder einen Körper herzeigen kann, an dem die Schwangerschaft scheinbar spurlos vorübergegangen sein soll.