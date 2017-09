Kylie Jenner ist schwanger

US-Medien sind in Aufruhr: Kylie Jenner soll mit ihrem ersten Kind schwanger sein. Das berichteten mehrere Portale übereinstimmend. Die 20-Jährige ist das jüngste Mitglied der durch eine Reality-TV-Show bekannt gewordenen Familie Kardashian, Kim Kardashian ist ihre Halbschwester. Vater des Kindes soll Kylies 25-jähriger Freund, US-Rapper Travis Scott, sein.

«Es war eine komplett unerwartete, aber grossartige Überraschung. Sie könnte sich nicht mehr darüber freuen», sagte eine anonyme Quelle gegenüber «People». Ein anderer Informant sagt, dass das Paar erst vor wenigen Wochen damit angefangen habe, die frohe Botschaft Freunden zu erzählen. «Die Familie hat es schon länger gewusst. Alle freuen sich wahnsinnig für sie.» Geburtstermin sei im Februar 2018.

Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es noch nicht. Fans von Kylie glauben aber, in einer Snapchat-Story bereits ein Babybäuchlein entdeckt zu haben.

Ein Babybauch? Bei Kylie Jenner (2.v.l.) soll eine Wölbung zu sehen sein. (Bild: Screenshot Snapchat

Auf Twitter hagelt es seit Stunden Glückwünsche – und bissige Kommentare in Anlehnung auf Kylie Jenners Schönheits-Operationen.

Which @KylieJenner will the baby look like? #kylieispregnant pic.twitter.com/eZa8KdJNfM