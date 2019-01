Als Kevin Spacey am Montagvormittag den Verhandlungsraum des Bezirksgerichts von Nantucket betrat, wurde es schlagartig still. Er war tatsächlich hier, der Star aus Hollywood, der seit gut einem Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Hier in der amerikanischen Provinz, auf einer Insel vor der Nordostküste, die sich im Winterschlaf befindet. Die meisten Hotels haben geschlossen, Restaurants sind dicht, selbst die Bäume sind vielerorts in Stoffbahnen eingepackt, um sie vor Frost zu schützen. Weiter weg von Hollywood kann man in Amerika kaum sein.