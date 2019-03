«Ich habe diese Dinge nicht getan. Das bin nicht ich», sagte der 52-Jährige in einem Interview mit dem Sender CBS laut einer am Dienstag veröffentlichten Abschrift. Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen tat er als «Gerüchte» ab.

«Ob es sich um alte Gerüchte, neue Gerüchte oder künftige Gerüchte handelt, sie sind nicht wahr», sagte Kelly in dem Interview, das am Mittwoch ausgestrahlt werden soll.

Der Sänger kritisierte, dass die gegen ihn seit Jahren vorliegenden Missbrauchsvorwürfe nun erneut hervorgeholt würden. Damit sollten die vor Gericht verhandelten Anschuldigungen in der Öffentlichkeit als «real» dargestellt werden.

Auf die Frage, ob er Mädchen gegen ihren Willen festgehalten habe, erklärte Kelly unter Tränen: «Das bin nicht ich! Ich kämpfe um mein verdammtes Leben!» Diese Vorwürfe seien «dämlich».

"Stop it. All you quit playing. Quit playing. I didn't do this stuff! This is not me! I'm fighting for my f***ing life!" R&B singer R. Kelly angrily denies sexual abuse claims in an explosive interview with @GayleKing; watch @CBSThisMorning, Weds. at 7a ET https://t.co/awWHvHZMMNpic.twitter.com/fGeYev4Elm

