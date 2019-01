So kurz war noch keine im Amt: Jastina Doreen Riederer (20) ist nach zehn Monaten nicht mehr Miss Schweiz. Das teilte die Miss-Schweiz-Organisation am Donnerstag mit. Die Spreitenbacherin sei «per sofort freigestellt», hiess es im Schreiben. Ein absolutes Novum in der langjährigen Miss-Schweiz-Geschichte. «Trotz Vertragsverletzungen gegenüber der Organisation sowie gegenüber Partnern wurde von einer fristlosen Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgesehen», hiess es weiter im Communiqué.