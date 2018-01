«Ella, elle l'a»-Sängerin France Gall ist tot

Die französische Sängerin France Gall («Ella, elle l'a») ist tot. Sie erlag am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Paris einem Krebsleiden, wie ihre Sprecherin Geneviève Salama mitteilte. Gall habe der Krankheit in den vergangenen Jahren «mit Würde» die Stirn geboten.

Galls Auftritt am Grand Prix Eurovision de la Chanson im Jahr 1965. (Quelle: Youtube/ Vidwit)

Die Sängerin Gall hatte 1965 ihren internationalen Durchbruch gefeiert, als sie mit Serge Gainsbourgs Titel «Poupée de cire, poupée de son» für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann. 1987 landete sie mit dem Lied «Ella, elle l'a» auch in Deutschland einen Nummer-Eins-Hit.

Galls Hit «Ella, elle l'a». (Quelle: Youtube/BergerGallTV)

Nach dem Tod ihres Mannes Michel Berger 1992 gab Gall kaum noch Konzerte. 1993 erkrankte sie an Brustkrebs. Als ihre Tochter Pauline vier Jahre später an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose starb, zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Erst 2015 meldete sie sich mit dem Musical «Résiste» zurück. (AFP)