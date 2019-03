Ein Elternpaar zahlte in Face­book-Aktien

Singers Firma, die auch unter dem Namen «The Key», also: «Der Schlüssel», firmierte, residier­te passenderweise im noblen kalifornischen Küstenort Newport Beach. Das könnte nicht nur der Holly­wood-Klientel gefallen haben – Newport war einst Schauplatz der intrigen­rei­chen Serie «O.C. Califor­nia». Singer soll mit seiner Betrugsmasche 25 Millio­­­­nen Dollar zwischen 2011 und 2018 ein­ge­­nommen haben. Ein Elternpaar habe ihn in Face­book-Aktien bezahlt, schreibt die «Washington Post». Wert (zum Zeitpunkt Deals): mehr als 250'000 Dollar.

Singer bekannte sich am Dienstag vor ei­nem Gericht in Boston in allen Anklagepunkten schuldig – er kooperiert mit der US-Justiz. Die Kin­der als Nutzniesser der elter­lichen Interven­tion ste­hen nicht im Fokus der Er­mitt­lun­gen. Sie sollen oft nichts von dem Betrug gewusst haben. «Die wahren Opfer in diesem Fall sind die hart arbeitenden Studen­ten», zitiert die «New York Times» den zuständi­gen Bundesstaatsanwalt in Massachusetts, Andrew Lelling. Sie seien im Zulassungsprozess ausge­bootet wor­den von «sehr viel weniger qualifizierten Studenten und deren Familien, die sich den Zugang einfach erkauft haben».

Yales Präsident Peter Salo­vey bezeichnete den aufgedeckten Betrug in einem Brief an den gesamten Campus als «Affront gegen die tief verwurzelten Werte unserer Universität: In­klu­sion und Fairness».

34'700 Dollar für ein Jahr an einer privaten Hochschule.

Das Zeugnis einer anerkannten Hochschule ist in den USA die Zugangskarte zu vielen grossen Unter­neh­men und einem gutbezahlten Job. Die Plätze an den Top-Universitäten und -Colleges sind deshalb umkämpft – obwohl die Kosten für einen höheren Bildungsab­schluss gerade an privaten In­sti­tu­tionen in die Hunderttausende gehen können und viele Absolven­ten noch Jahre nach ih­rem Ab­schluss Schulden aus dem Studium zurück­bezah­len.

Der gemeinnützigen Organisation College Board zufolge lagen die durchschnittlichen Gebühren für eine öffentliche Hochschule im akademischen Jahr 2017/2018 bei knapp 10'000 Dollar pro Jahr für Studenten, die in ihrem Heimat-Bundesstaat studierten. Für alle anderen bei etwa 25'600 Dollar. Wer eine private Hochschule besuchen wollte, musste noch einmal kräftig drauflegen: Hier wurden im Schnitt etwa 34'700 Dollar jährlich fällig. Lebenshaltungskosten noch nicht eingerechnet.

Für Singers Kunden wohl Peanuts. Ein Elternpaar soll dem Unternehmer 1,2 Millionen Dollar dafür bezahlt haben, dass er ihre Tochter als angeblichen Fussballstar nach Yale brachte. Und auch für Huff­man und Schauspieler-Ehemann William H. Macy («Fargo») dürften die 15'000 Dollar eher nicht der Rede wert gewesen sein. Huffman soll als verzweifelte Hausfrau gegen Ende 325'000 Dollar pro Episode verdient haben.

Davon hat sie nun ihre eigene Kaution bezahlen müssen: Die wurde auf 250'000 Dollar festgelegt. Huffman kam bereits am Dienstag wieder auf freien Fuss. Sie muss Ende März vor Gericht in Boston erscheinen.