Der Ferrari-Protzer

Wenn der Designer seine Modeshows veranstaltet, muss es krachen. Er lässt Musikstars einfliegen, baut auch mal eine Achterbahn auf. Seine Mode bezeichnet Plein als «Luxury Street Couture». Zu seinen Fans zählen Madonna, Kim Kardashian und Cristiano Ronaldo. Der «Spiegel» bezeichnete Plein als «Angeber, der Mode für Angeber macht». Wegen seiner eigenwilligen Selbstinszenierungen hat er nun Ärger.

Abmahnung von Ferrari

Der italienische Autobauer Ferrari hat Plein abgemahnt. Die Fotos und Videos, die der 41-jährige Designer kürzlich auf Instagram veröffentlichte, seien «geschmacklos». Plein propagiere einen «Lebensstil, der mit Ferraris Markenbild völlig unvereinbar ist, mit Darstellerinnen in aufreizenden Posen und Ferrari als Requisiten». Ausserdem missbrauche er den Namen und das Logo von Ferrari zu Werbezwecken für seine Marke und Produkte. Ferrari-Anwalt Fabrizio Sanna verlangte die sofortige Löschung der Aufnahmen.

Zu sehen sind etwa ein grüner Ferrari 812 Superfast, zwei Frauen in knappsten Bikinis, Turnschuhe der Marke Plein sowie Plein selbst mit einem spritzenden Gartenschlauch in der Hand und sitzend auf der Vorderseite des Luxuswagens. Die Fotos und Videos sind Variationen des Immergleichen.

Plein spricht gerne über seinen Erfolg. «Meine erste Million habe ich mit 24 gemacht, mit Hundebetten aus Krokoleder», sagte er vor zwei Jahren in einem Interview mit dem deutschen «Manager-Magazin». Auf die Frage, ob er ein Prolet sei oder ein Genie, antwortete er: «Weder noch. Ich bin ein Macher.» Seine erste Kollektion waren Vintage-Militärjacken, die er mit Swarovski-Totenköpfen bestickt hatte. Mit der nötigen Besessenheit fand er im Luxusmarkt ein Nischenpublikum. 2004 lancierte Plein seine erste eigene Modemarke. 2010 eröffnete er Boutiquen in Wien, Moskau, St. Tropez, Cannes und Kitzbühel. Heute gibt es rund um den Globus über 100 Plein-Geschäfte an exklusivsten Adressen.

Die «Luxury Street Couture» ist gemäss ihrem Schöpfer verrückt, Emotionen weckend, jung, glaubwürdig und wahr. «Wenn jemand viel Geld für unsere Mode ausgibt, hat er das Gefühl, etwas Gutes für sich zu tun.» Pleins Produkte sind sehr teuer, so können Turnschuhe schon mal 1998 Euro kosten oder Lederjacken 85'000 Euro. Manche Konkurrenten verspotten ihn als «King of Bling» und halten ihn für ein Grossmaul, das niveaulose Mode für Neureiche macht. Solche Kritik ist dem Designer egal, «solange unsere Kunden an uns glauben». Plein ist jedenfalls erfolgreich unterwegs.