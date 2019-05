Der Erfinder der Föhnwelle ist tot

«Jacqueline Kennedy war einfach eine Ikone. Es ist mir eine grosse Ehre, dass ich sie in den sechziger Jahren in meinem Pariser Salon frisieren durfte», sagte der Starfriseur einst. «Ihr natürlicher Bob passte gut zu ihr, umrahmte ihr Gesicht und wurde zu dieser Zeit natürlich von allen Frauen im Salon angefragt. Sie war eine ganz besondere Frau, eine amerikanische Schönheit», so Alès weiter.

Alès, der im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie von Spanien nach Frankreich ausgewandert war, hatte sich rasch vom Laufburschen zum Edelfriseur hochgearbeitet. 1964 erfand er die Föhnwelle, indem er das nasse Haar zunächst mit einer Bürste in Form brachte und dann trocken föhnte.

Er betrieb einen eigenen Friseursalon nahe des Pariser Prachtboulevards Champs Elysées. Später verkaufte er unter dem Dach seiner börsennotierten AlesGroupe auch eigene pflanzliche Kosmetik- und Haarpflegeprodukte.