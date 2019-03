Die Katastrophe läutete das Ende der Concorde ein: Am 31. Mai 2003 absolvierte Air France letztmals einen Flug, am 24. Oktober desselben Jahres British Airways. Heute sind die Maschinen unter anderem im Technik-Museum im baden-württembergischen Sinsheim sowie in Paris und Toulouse zu sehen.

Wird es ein neues Überschallflugzeug geben?

Vor allem in den USA wird an einem Concorde-Nachfolger geforscht: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa arbeitet zusammen mit dem Rüstungskonzern Lockheed Martin an einem «X-Plane», das vergleichsweise leise sein soll. Der Testflug ist für 2021 geplant. Der private Flugzeugbauer Boom Supersonic entwickelt eine ähnlichen Maschine, die 2023 an den Start gehen soll. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich für die Entwicklung eines neuen zivilen Überschallflugzeugs ausgesprochen.