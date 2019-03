Die Sekte Fiat Lux nahm Abschied von Uriella. Die Sekten-Führerin ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren verstorben. Am Freitagnachmittag wurde sie in der Kirche von Ibach D verabschiedet und auf dem Friedhof beigesetzt.

Der Sarg von Uriella war mit einem Foto und einer grossen, weissen Feder geschmückt. In der Kirche wurde Blumenschmuck aufgestellt. Etwa 90 Anhänger erschienen. Sie trugen weiss oder beige, fast niemand ist jünger als 50 Jahre alt. Uriellas Mann Icordo war in einen grossen, festlichen Umhang gekleidet. Dass es regne und kalt sei, habe auch mit der jetzigen Fasnacht zu tun: «Sie ruft die Geister auf den Plan.»