Pilot landet Flugzeug ohne Vorderrad

Er sei deshalb länger in der Luft geblieben, um Treibstoff zu verbrauchen und das Gewicht zu reduzieren. Flugkapitän Myat Moe Aung habe das Flugzeug schliesslich ohne grössere Schäden an der Maschine landen können. Die nationale Luftfahrtbehörde teilte mit, der äusserst erfahrene Pilot sei auch als Ausbilder tätig. In sozialen Netzwerken wurde der Kapitän als Held gefeiert.

Bereit der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage

Die Maschine der Myanmar National Airlines (MNA) vom Typ Embraer 190 war mit 82 Passagieren und 7 Besatzungsmitgliedern von Rangun nach Mandalay unterwegs, wie es weiter hiess. Das Verkehrsministerium kündigte eine Untersuchung an.

Es ist der zweite Vorfall dieser Art in Burma innerhalb weniger Tage. In Rangun war am 8. Mai eine Maschine der Fluglinie Biman Bangladesh Airlines während eines Sturms von der Landebahn geschlittert. Elf Menschen wurden verletzt. Während des Monsuns kommt es in dem südostasiatischen Land immer wieder zu Schwierigkeiten im Flugverkehr. 2017 stürzte ein Militärflugzeug mit 122 Menschen an Bord in die Andamanensee. Behörden machten schlechtes Wetter für das Unglück verantwortlich. 2015 kam ein Flugzeug von «Air Bagan» wegen heftigen Regens von der Landebahn ab.