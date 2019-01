Im Fall der beiden in Marokko ermordeten Rucksacktouristinennen hat die marrokanische Polizei am Donnerstag in Temara einen zweiten Schweizer verhaftet. Wie «24heures» gestützt auf die Zeitung «360» schreibt, hat der englisch-schweizerische Doppelbürger N.P. Kontakt zum IS. Zuvor war der Genfer K.Z. am 29. Dezember festgenommen worden. Ihm werfen die marokkanischen Behörden vor, er habe Nordafrikaner für Terrorattentate auf ausländische Ziele rekrutieren wollen. Dazu seien auch Anschläge auf Sicherheitskräfte geplant gewesen mit dem Ziel, sich deren Waffen zu bemächtigen.