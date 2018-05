Mann sticht in Paris auf Menschen ein – zwei Tote

In der französischen Hauptstadt Paris kam es am Samstagabend zu einer Messer-Attacke. Ein Mann stach in der Nähe der Oper und der für ihre vielen Restaurants bekannten Rue Saint-Augustin auf mehrere Menschen ein. Eine Person wurde dabei getötet. Dazu gibt es zwei Schwerverletzte. Die Polizei erschoss den Angreifer.

???? Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) May 12, 2018

Zu den Motiven des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.