Zehn Wochen schon ermittelt die norwegische Polizei unter höchster Geheimhaltung, Europol und Interpol sind eingeschaltet, aber erst am Mittwoch wandten sich die Beamten an die Öffentlichkeit: Anne-Elisabeth Falkevig Hagen, die Ehefrau eines der reichsten Männer Norwegens, ist verschwunden, seit dem 31. Oktober. Vermutlich wurde sie entführt, laut norwegischen Medien verlangen die Entführer ein Lösegeld von umgerechnet neun Millionen Euro – zu zahlen in der Kryptowährung Monero, die mehr noch als andere Kryptowährungen auf Anonymität setzt und deren Transaktionen kaum nachzuverfolgen sind. Die Polizei tappt offenbar weitgehend im Dunkeln. Entführungen sind selten in Norwegen, die Medien sprechen von einem der spektakulärsten Kriminalfälle der jüngeren Geschichte.