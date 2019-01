Die Polizei in Phoenix im US-Bundestaat Arizona ermittelt in einem verstörenden Fall. Wie diverse US-Medien berichten, soll eine Frau, die vor über einem Jahrzehnt beinahe ertrank und sich seither in einem vegetativen Zustand befindet, am 29. Dezember in einer Privatklinik ein Kind zur Welt gebracht haben. Die Polizei geht davon aus, dass die nicht ansprechbare Frau Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist.