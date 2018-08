Flughafen-Mitarbeiter klaut Maschine – und stürzt ab

Auf dem Flughafen von Seattle im Nordwesten der USA ist eine leere Passagiermaschine gekapert worden und nach einem kurzen Flug abgestürzt. Ein Angestellter einer Fluggesellschaft habe die Maschine am Freitagabend «ohne Erlaubnis» gestartet und sei dann in der Region Puget Sound damit abgestürzt, erklärte der Flughafen Seattle-Tacoma International im Kurzbotschaftendienst Twitter.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben nicht von einem «terroristischen Vorfall» aus. Das Büro des Sheriffs von Pierce County erklärte, der Mann habe sich offenbar das Leben nehmen wollen. Er habe allein gehandelt und sei den Behörden bekannt.

Von Jets verfolgt

Nach dem unerlaubten Start wurde die Maschine nach Polizeiangaben von zwei Militärflugzeugen vom Typ F-15 verfolgt. An dem Absturz seien diese aber nicht beteiligt gewesen. Die Polizei nannte zunächst keine weiteren Einzelheiten zu dem Mann und den genauen Umständen des Vorfalls.

Wie CNN berichtet, handelt es sich bei der Person um einen 29-jährigen Mechaniker. Der Nachrichtensender bezieht sich auf einen Tweet des Sheriffs von Pierce County. Der Mann sei demnach suizidal gewesen.

Follow this thread for official info. This is not a terrorist incident. Confirmed info .. this is a single suicide male. We know who he is. No others involved.