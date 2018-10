Die bizarrsten Werbespots der US-Zwischenwahlen

In den USA stehen am 5. November die Zwischenwahlen an. Die Parteien treten dort mit ihren Top-Kandidaten um Plätze im Senat und im Repräsentantenhaus an. Auch verschiedene Gouverneure werden gewählt. Im Rennen um die Gunst der Wählenden versuchen sich einige Kandidaten mit skurrilen Werbevideos Aufmerksamkeit zu verschaffen – von unterhaltsam bis fragwürdig ist alles mit dabei. (Video oben)