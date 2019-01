Die Berge bleiben auch Tage nach den extremen Schneefällen gefährlich: Am Montag starb ein Pisten-Patrouilleur in Portes du Soleil VS in einer Lawine, als er mit einem Kollegen eine Sprengung vornehmen wollte. Am Dienstag wurde eine 20-jährige Schwedin in Haute-Nendaz VS verschüttet, als sie abseits der Piste fuhr. Auch sie überlebte nicht. Gleichentags lösten zwei Männer und eine Frau im Skigebiet Flumserberg SG eine Lawine aus – die Frau musste verletzt ins Spital gebracht werden.