Im Winter sind S-Bahn-Fahrer aus dem deutschen Solln einiges gewöhnt. Mal versinken die Perrons tagelang in Eis und Schnee, mal werden aus Sicherheitsgründen die steilen Zugangstreppen gesperrt, sodass die Leute lange Umwege in Kauf nehmen müssen. Auch diese Woche begann mit dem üblichen Ärger. Nur dass Fahrgäste diesmal selbst zur Schaufel griffen, um die Station begehbar zu machen. Am Montag und Dienstag mit von der schippenden Partie: sechs Asylbewerber aus der Forstenrieder Unterkunft, der Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer, Lokalpolitiker, eine Sekretärin.