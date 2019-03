Simon Leviev ist ein Betrüger. Und die Frauen sind seine Beute.

Das norwegische Boulevardmagazin VG hat in monatelanger Recherche aufgedeckt, wie perfid Leviev seine Opfer umgarnt, manipuliert und unter Druck setzt. Und wie sich zwei Frauen zur Wehr setzen, als sie erkennen, dass Leviev ein Schwindler ist.

Cecilie Fjellhoy lernt Simon Leviev im Jahr 2017 über die Dating-App Tinder kennen. Die Software-Entwicklerin aus einer kleinen Stadt in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo findet Gefallen an seinen Profilbildern, die von Luxus und Eleganz erzählen. Die beiden treffen sich im Luxushotel Four Seasons in London. Fjellhoy ist für ihr Masterstudium in die britische Hauptstadt gezogen. «Er war unglaublich charmant, ein richtiger Gentleman», erzählt Fjellhoy dem Magazin VG.

Schnell mit dem Privatjet nach Sofia: Simon Leviev und Cecilie Fjellhoy. Foto: VG

Leviev legt einen beeindruckenden Auftritt hin. Ein Team von Assistenten und Bodyguards begleitet ihn beim Treffen. Er sei der CEO von LLD Diamonds und Sohn des israelischen Rohstoffmagnaten Lev Leviev. Er habe ein Business-Meeting in Sofia. Ob sie ihn begleiten wolle?

Sie fliegen mit dem Privatjet nach Bulgarien, in der Luft wird Kaviar serviert. «Es war überwältigend», sagt Fjellhoy. «Er hat Charisma, eine spezielle Ausstrahlung.»

Was die Norwegerin zu diesem Zeitpunkt nicht weiss: Simon Leviev heisst eigentlich Shimon Hayut. Mit der Familie des Diamantenkönigs Leviev hat er nichts zu tun. In Wahrheit ist Hayut in einem ultraorthodoxen Vorort von Tel Aviv aufgewachsen, sein Vater ist ein Rabi. Als Zwanzigjähriger stahl er einer Familie Bankchecks, als er für ihren Sohn babysittete. Auch einen Geschäftsmann bestahl Hayut, schreibt die israelische Zeitung «Haaretz», die sich die Anklageschrift gegen den Betrüger besorgte. Vom Geld leistete er sich einen Porsche und Flugstunden.

Rohstoffmagnat Lev Leviev hat gegen Shimon Hayut Klage eingereicht: Dieser gab sich als Levievs Sohn aus. Foto: Reuters

Deswegen wird er von der israelischen Polizei gesucht. In Schweden, England und Norwegen haben sich weitere Opfer bei den Behörden gemeldet. In Finnland wurde der 28-Jährige im Jahr 2015 bereits verurteilt, weil er mehrere Frauen um Geld betrogen hatte. Hayut verbüsste eine Gefängnisstrafe.