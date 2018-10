Der Kopf des Mordopfers steckte in einem Sack

Es ist ein Fall voller schauriger Rätsel. Und mit jeder Einzelheit, die ans Tageslicht kommt, wird er noch grausiger. Vor zehn Tagen findet die Polizei in einer Wohnung eines ruhigen Frauenfelder Quartiers eine leb­lose Frau. Eine Nachbarin hat die Tote gefunden und die Ordnungshüter alarmiert. Sofort wird ihnen klar: Es hat ein Verbrechen stattgefunden, denn die Leiche ist enthauptet.

Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft auf Hochtouren. Schon wenige Stunden später wird ein 19-jähriger Verdächtiger, ein italienischer Staatsangehöriger, am Flughafen in Kloten verhaftet. Bisher war aber unklar, wo die Polizei den Kopf der toten Frau sicherstellte.

Wie sich nun herausstellt, trug der Mann den Kopf bei sich, als er am Flughafen in Gewahrsam genommen wurde – in einem Sack. Das hat diese Zeitung aus gut unterrichteten Quellen erfahren. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau kommentiert diese Information nicht. Genauso wenig, ob Drogen im Spiel gewesen seien und ob beim Täter eine psychische Störung vorliege. Auch über das Tatmotiv schweigt die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen.

Weder die genaue Todesursache noch Details zur Tatwaffe und zum Tathergang sind bisher publik. Bekannt ist offiziell, dass es sich beim Opfer um eine 74-jährige Mazedonierin handelt, die sich laut Kantonspolizei Thurgau als Touristin in der Schweiz aufhielt. Sie ist die Grossmuter des Tatverdächtigen. Dessen Familie stamme ursprünglich aus Mazedonien, ist in der Pendlerzeitung «20 Minuten» nachzulesen. Sie ist vor wenigen Jahren aus Italien in den Kanton Thurgau gereist und hat sich zuerst in Aadorf und dann in Frauenfeld niedergelassen.

Täter gab vor der Flucht sein Handy bei der Polizei ab

Der 19-Jährige, ein angehender Elektroinstallateur, soll unmittelbar nach der Tat einen Polizeiposten aufgesucht und dort wortlos sein Mobiltelefon abgegeben haben. Das bestätigte die Kantonspolizei Thurgau gegenüber der Pendlerzeitung. Zu diesem Zeitpunkt war bei der Polizei aber noch kein Notruf eingegangen, weshalb der Mann den Posten unbehelligt wieder verliess – und flüchtete.

Aus welchem Grund der mutmassliche Täter das Handy der Polizei aushändigte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Mobiltelefon wird forensisch ausgewertet.

Der junge Mann war der Polizei aber offenbar schon vor der Tat bekannt gewesen, denn er hatte kürzlich eine Waffe in seinen Lehrbetrieb in Aadorf mitgenommen. Dort bot man die Kantonspolizei auf.

Die Ordnungshüter stellten fest, dass es sich dabei um eine Schreckschusspistole handelte, und konfiszierten diese. Weil es aber zu keiner Bedrohung gekommen war, lag für die Polizei kein Grund vor, den 19-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen.

