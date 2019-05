Dashcam filmt Absturz von F-16-Kampfjet

In Südkalifornien musste sich ein Pilot mit dem Schleudersitz retten. Den Moment hielt zufällig eine Dashcam fest. Der Jet flog unbemannt weiter und stürzte in einem Industriegebiet auf ein Lagerhaus. 16 Personen wurden leicht verletzt, auch der Pilot zog sich nur leichte Verletzungen zu. Die Munition des Kampfjets musste kontrolliert gesprengt werden. Der Absturz erreignete sich am 16. Mai in Riverside County in der Nähe der March Air Reserve Base.