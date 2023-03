Wandern am Thunersee – Panorama-Rundweg auf gutem Weg Die Querungsfrequenzen an allen Brücken konnten im vergangenen Jahr gesteigert werden. Die Vereinsverantwortlichen sind zufrieden.

Das Vorzeigeprojekt des Vereins Panorama-Rundweg Thunersee: die Hängebrücke von Sigriswil. Foto: Tom Trachsel

Der Verein Panorama-Rundweg Thunersee blickt erneut auf ein «sehr erfolgreiches Jahr» zurück. «Die Frequenzen auf dem Panorama-Rundweg sowie die Brückenquerungen in Leissigen, am Beatenberg und in Sigriswil sind erneut gestiegen, und es werden Rekordwerte ausgewiesen», heisst es in einer Mitteilung anlässlich der 16. Jahreshauptversammlung im Tertianum in Thun.

Der Verein verfüge über ein solides Fundament. Mit weit über 2000 Mitgliedern sei er zu einem der grössten Vereine in der Region gewachsen. «All dies zeigt, wie ungebremst gross die Nachfrage nach attraktiven Spazier- und Wanderwegen sowie spektakulären Panoramabrücken ist», so die Mitteilung.

Nächstes Projekt: Kettenfähre Scherzligen

Mit Jean-Luc Amacher als Buchhalter, Michael Roschi als Wander- und Tourismusexperte sowie Bauingenieur Janik Lüthi hat sich der Vorstand verjüngt. Präsidiert wird der Verein von Tourismus- und Outdoor-Experte Jerun Vils. Die Geschäftsstelle leitet Claudine Nünlist.

Zurzeit treiben die Vereinsverantwortlichen das Projekt Kettenfähre Scherzligen voran. Das Vorhaben habe Pilotcharakter. «Ziel ist es, die in der Schweiz einzigartige Fähre im Jahr 2025 in Betrieb zu nehmen.» Sie soll für Fussgänger und Radfahrer eine «attraktive Verbindung beim Ausfluss der Aare aus dem Thunersee» bieten. Dazu laufe derzeit ein Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr, das letztlich die benötigte Konzession für den Bau und den Betrieb erteilen muss.

