Bauarbeiten können beginnen – Pannenstreifen auf A6 in Bern ab Herbst 2023 bei Stau befahrbar In zwei Jahren kann der Pannenstreifen auf der A6 zwischen Muri und Wankdorf bei Stau benutzt werden. Dafür braucht es aber erst bauliche Massnahmen.

Damit die Umnutzung des Pannenstreifens erst möglich wird, müssen unter anderem zahlreiche Masten über die Fahrbahn gezogen werden. Foto: Raphael Moser

In den nächsten Tagen starten im Ostern Berns die Bauarbeiten, welche die Pannenstreifen der Autobahn A6 bei Staus benutzbar machen. Auch wird der Lärmschutz ausgebaut. Im Herbst 2023 sollen Automobilistinnen und Automobilisten die Pannenstreifen bei Staus befahren können.

Wie Vertreter des Bundesamts für Strassen (Astra) am Dienstag an einem Medientreffen vor Ort bekanntgaben, hat ein Anwohner, welcher das Projekt bis vor Bundesverwaltungsgericht bekämpfte, seine Opposition nicht bis ans Bundesgericht weitergezogen. Deshalb können nun die Bauarbeiten beginnen.

Bevor die Pannenstreifen bei Staus für den Verkehr freigegeben werden können, braucht es verschiedene Bauarbeiten: Es müssen insgesamt 44 Masten über die Fahrbahn gezogen werden – für die zahlreichen Signale und Sensoren, welche die sogenannte Pannenstreifen-Umnutzung (PUN) erst möglich machen.

Auch braucht es neuen Nothaltebuchten, damit Pannenfahrzeuge bei freigegebenen Pannenstreifen anhalten können. Die Pannenstreifen selber müssen ebenfalls baulich angepasst werden. Aus Platzgründen können die Pannenstreifen zwischen Wankdorf und Ostring nur in Fahrtrichtung Thun angepasst werden, zwischen Ostring und Muri dagegen in beide Richtungen.

Viertes Autobahnteilstück der Schweiz

In der Schweiz gibt es laut der Astra-Internetseite bisher drei Autobahnteilstücke, auf welchen Automobilistinnen und Automobilisten bei Staus auf den Pannenstreifen ausweichen dürfen: zwei in der Region Lausanne, eines in der Region Winterthur.

Auf solchen Autobahnabschnitten zeigen elektronische Signale über der Fahrbahn mit einem grünen Pfeil an, welche Fahrbahnen genutzt werden können – unter Umständen eben auch der Pannenstreifen.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer dürfen in diesem Fall die ausgezogene Randlinie überqueren. Denn gemäss Signalisationsverordnung gehen Lichtsignale den Markierungen vor.

Die Pannenstreifenumnutzung (PUN) ist eine von mehreren Massnahmen des Astra gegen die Verkehrsüberlastung auf dem Nationalstrassennetz. PUN verflüssige den Verkehr, erhöhe die Sicherheit und senke die Umweltbelastung, sagt das Astra.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.