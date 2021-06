Anti-Massnahmen-Song – «Panik, Pandemie, lönd ois einfach läbe, lönd ois si» Der Schweizer Massnahmengegner-Song «S’Mass isch voll» von Sam Moser ist auf Platz 1 der iTunes-Charts. Was taugt er? Philippe Zweifel

Protestsänger Sam Moser: «S’Mass isch voll». Screenshot: Youtube

Mit dem Titel «S’Mass isch voll» hat es der Musiker Sam Moser auf Platz eins der Schweizer iTunes-Charts geschafft. «D’Händ sind gwäsche – d’Freiheit au», singt er mit rauer Kehle: «Häsch kei Symptom nur en positive Tescht – Cholera und Pescht.» Moser unterstützt den Verein «Mass-Voll!», der im März gegründet wurde und «ein sofortiges, bedingungsloses Ende sämtlicher Zwangsmassnahmen in der Schweiz» fordert.

Der Videoclip zum Song ist eine Bildercollage von Corona-Demonstrationen. In diese ist Moser hineinmontiert, wie er mit umgehängter Gitarre durch Schweizer Strassen und Plätze wandelt, wo die Corona-Proteste stattgefunden haben. Sound: schrummliger Folk-Rock, durchaus eingängig. Habitus: eine Mischung aus Bob Dylan und Noel Gallagher.

Im Video sind viele Schweizer Fahnen und Kuhglocken zu sehen, aber auch Anonymous-Masken. Die kunterbunte Skeptiker-Truppe halt, die während der Pandemie gegen die Corona-Massnahmen protestierte, und die selbst den hartgesottensten Soziologen Rätsel aufgaben: Wer sind diese Leute, haben sie ausser Virusverachtung noch etwas anderes gemeinsam?

Nun, jetzt haben sie eine eigene Hymne, vielleicht gibt die etwas zum Analysieren her. «S’Mass isch voll, chömed abe vo eurem Thron, mir sind s’Volk» heisst es im Refrain. «Panik, Pandemie, lönd ois einfach läbe, lönd ois si.»

Na ja, es gibt keinen Populismus, der ohne eine bestimmte Form von Identitätspolitik auskommt – meistens eine von der Sorte, die primär dem Ausschluss anderer dient. So siehts zumindest jemand in der Youtube-Kommentarspalte, wenn auch etwas direkter formuliert: «Zum Glück gibts nicht allzu viele von euch komischen Vögeln!» Die Onlinekommentare sind sowieso bemerkenswert:

«Jo duuu Buebeli was weisch du scho!», antwortet jemand auf den Vogel-Vorwurf

«Er weiss, dass ihr nur ein kleiner Anteil von dem erwähnten Volk seid!», verteidigt ihn ein anderer

«Ehr sind doch eifach selber nor 2 Vögel. Peace out!»

Peace out. Das wünscht man sich tatsächlich, wenn man sich Mitte Juni 2021, kurz vor Pandemieende, noch kürzer vor EM-Start und mitten im Sommer, der nach Dauerregen endlich hier ist, solche Diskussionen und Videoclips zu Gemüte führen muss.

Nichts gegen den Song, soll jeder einen auf Protestsänger machen, der will. Aber vielleicht sollte man zu diesem Zeitpunkt daran erinnern, dass das Wortspiel «Mass-Voll» neben der Anspielung auf die Massnahmen und den Umgang damit eine dritte Bedeutung hat: die gute alte Mass Bier. In diesem Sinne: ab in den Biergarten. Bitte. Alle.

Fehler gefunden?Jetzt melden.