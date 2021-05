Corona-Welle in Nepal – Pandemie auf dem Gipfel Nepal ist schlecht auf die nächste Corona-Welle vorbereitet, der Sauerstoff wird knapp. Fällt nun die Bergsteiger-Saison am Achttausender aus? Ein Land im Dilemma. Nadine Regel

Sein Team stand in dieser Saison zuerst auf dem Gipfel: Sherpa Kami Rita zurück im Basislager am Mount Everest. Foto: Prakash Mathema (AFP)

Achttausendachthundertneunundvierzig, das ist die Zahl, mit der sie sich hier beschäftigen, die Bergsteiger am Mount Everest. So hoch ist der höchste Berg der Welt. Etwa 2000 Menschen bewohnen das Basislager, eine provisorische Zeltstadt auf der Moräne des Khumbu-Gletschers, und am Freitag stand das erste Sherpa-Team dieser Saison auf dem Gipfel.

Dabei gibt es in Nepal jetzt auch noch diese andere Zahl. Achttausendzweihundertsiebenundachtzig. So viele neue Corona-Fälle meldete das Land am Samstag – und die Dunkelziffer dürfte noch viel grösser sein. Denn von den wenigen verfügbaren Tests fällt aktuell jeder zweite positiv aus.