Verheerende Flutkatastrophe – Pakistan braucht zehn Milliarden Franken 15 Prozent von Pakistans Bevölkerung kämpfen mit den Folgen der sintflutartige Regenfälle. Das Land ruft nach Hilfe – und erinnert hochentwickelte Nationen an ihre Verantwortung für den Klimawandel. David Pfeifer aus Bangkok

Verheerendes Unwetter: Pakistanische Männer in der nördlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Foto: Bilawal Arbab (Keystone)

Etwa ein Drittel von Pakistan steht derzeit unter Wasser, über 1135 Menschen sind in den Sturz- und Schlammfluten gestorben. Mindestens 33 Millionen, das sind 15 Prozent der 220 Millionen Einwohner, kämpfen direkt mit den Folgen des Hochwassers: Ihnen wurden Haus, Hof, Ernte oder Nutztiere weggeschwemmt – «und das sind keine Übertreibungen», betont Adil Sheraz, Regionaldirektor der Hilfsorganisation Care, am Dienstagmorgen am Telefon in Islamabad.