Café in Grindelwald – Pächterin gibt auf und kündigt Vertrag Corona-Pandemie und verhinderte Professionalisierung: Dies sind die Gründe, warum die Heller Gastro AG ihr Café im Sportzentrum nur noch bis Ende Oktober betreibt. pd/hau

Blick ins Eiger+ Café Lounge im Sportzentrum Grindelwald. Die Heller Gastro AG als Pächterin des Cafés löst den Vertrag per Ende Oktober 2021 auf. Foto: PD

«Seit nunmehr drei Jahren versuchen wir, die Attraktivität des Eventplatzes mit Infrastrukturbauten zu verbessern, aber ohne Erfolg», sagte am Donnerstag Daniel Heller, VR-Präsident der Heller Gastro AG, in Grindelwald gegenüber dieser Zeitung.

Einsprachen würden das Vorhaben der Pächterin der Eiger+ Café Lounge bis heute blockieren, fügt Heller an. So sei eine Professionalisierung des Nordwandplatzes nicht möglich, was für eine gesteigerte Rentabilität des Pachtbetriebes aber notwendig wäre.

Mehr als 70 Prozent Umsatzausfall

Komme dazu, dass die anhaltende Corona-Pandemie im 2020 für einen Umsatzausfall von mehr als 70 Prozent gesorgt hat. «Deshalb sehen wir uns gezwungen, den Pachtvertrag per Ende Oktober 2021 aufzulösen», ergänzt Heller die Medienmitteilung der Pächter-AG.

Heller bedauert diesen Schritt, habe man doch den Betrieb im 2019 «endlich» kostendeckend führen können. Dies, nachdem diverse Umbauten realisiert, Konzeptanpassungen vorgenommen sowie verschiedene Events auf dem Nordwandplatz durchgeführt worden waren. Denn die ersten drei Jahre nach Pachtbeginn im 2015 sind «sehr kostenintensiv» gewesen, ist in der Medienmitteilung nachzulesen.

Gastronomie und Kulturplatz wichtig

«Wir sind uns bewusst, dass eine den Gästebedürfnissen entsprechende Gastronomie im Sportzentrum und ein lebendiger Kulturplatz im Zentrum von Grindelwald für einen attraktiven Tourismusort wie Grindelwald von grosser Wichtigkeit wäre», teilen die Pächter weiter mit.

Die Heller Gastro AG «hofft sehr», dass die Sportzentrum Grindelwald AG als Verpächterin einen professionellen Partner findet, welcher die «Interessen von Gästen, Einheimischen und Anwohnern sowie die Wirtschaftlichkeit vereinen kann».